Спорт

Волейболисты "Горького" не смогли обыграть "Нову"

28 ноября 2025 10:30 Спорт
Волейболисты Горького не смогли обыграть Нову

Фото: ВК "Горький"

Домашний матч для волейболистов "Горького" выдался напряжённым и драматичным. Нижегородцы принимали "Нову" из Самарской области и уступили в упорной борьбе со счётом 2:3.

Старт поединка сложился не в пользу хозяев. Первые два сета остались за гостями — 23:25 и 22:25. Однако после перестроек в составе "Горький" оживился и перехватил инициативу. Третий и четвёртый сеты остались за нижегородцами — 25:17 и 26:24.

К сожалению, в решающем тай-брейке сказались собственные ошибки. "Нова" воспользовалась моментами и дожала подопечных Андрея Дранишникова — 11:15.

Самым результативным игроком в составе "Горького" стал диагональный Павел Железняков, набравший 21 очко. Самым полезным по соотношению выигранных и проигранных мячей оказался доигровщик Сергей Никитин с показателем +10.

"Много что не получалось. Не получался прием, не получалась подача, атака, все в совокупности. Вообще тяжело смотрелись в начале, связываю с тем, что играем почти каждые 3-4 дня, и это у нас уже третий пятисетовый матч. Конечно, бывает тяжело эмоции находить, но потом произвели замены, вышли другие ребята, и немножко встряхнулась команда, все поехало. Немножко перевернули где-то игру, чуть завелись, чуть наладили прием, опять же, если посмотреть цифры, очень хороший прием был, и, соответственно, уже легче нам было и сниматься, и атаковать с этих мячей. А в пятой партии мы к сожалению совершили гораздо больше собственных ошибок", — прокомментировал игру главный тренер.

Следующий матч (6+) нижегородцы проведут 2 декабря в Москве против местного "Динамо".

Ранее сообщалось, что хоккеисты "Старта" обыграли действующего чемпиона России на домашнем льду.

