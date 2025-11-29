Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
29 ноября 2025 07:00Нижегородская пенсионерка за три встречи с аферисткой отдала 3,6 млн рублей
28 ноября 2025 19:29Приставы освободили квартиру от нижегородки-должницы и десятков кошек
28 ноября 2025 18:40Замглава некоммерческой организации задержан за взятку в Нижнем Новгороде
28 ноября 2025 17:50Виновнику смертельного ДТП в Дзержинске дали 5 лет колонии
28 ноября 2025 15:47Пропавшего осенью нижегородца нашли мертвым в Марий Эл
28 ноября 2025 13:21Сбитая иномаркой нижегородка скончалась в больнице
28 ноября 2025 11:23Кстовская компания заплатила миллионный штраф за попытку подкупа
28 ноября 2025 10:46Уголовное дело завели по факту истязания детей в детсаду Городца
27 ноября 2025 18:14Три человека погибли в ДТП с дикими животными в Нижегородской области
27 ноября 2025 16:15Сотрудник ННГУ имени Лобачевского пострадал от лабораторной крысы
Происшествия

Нижегородская пенсионерка за три встречи с аферисткой отдала 3,6 млн рублей

29 ноября 2025 07:00 Происшествия
Нижегородская пенсионерка за три встречи с аферисткой передала 3,6 млн рублей

В Нижнем Новгороде 73-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников и лишилась более 3,5 миллионов рублей.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, пенсионерке на протяжении недели звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками силовых структур, банка и государственных служб. Звонившие убедили женщину, что её сбережения находятся в опасности и их нужно срочно перевести на так называемый "безопасный счёт".

Для этого ей предложили воспользоваться услугами курьера. Следуя инструкциям, пенсионерка сняла деньги со своего банковского вклада и передала их незнакомке.

Первая встреча состоялась у лавочки на площади Октябрьской в Нижегородском районе. Там женщина отдала 1 398 773 рубля. Позже она ещё дважды встретилась с той же курьершей в парке Пушкина Советского района. Каждый раз она передавала по 1 100 294 рубля.

Общий ущерб составил 3 599 361 рубль.

В полиции возбудили уголовное дело по статье 159 части 4 УК РФ – "мошенничество". Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия. Нижегородцев в очередной раз просят проявлять бдительность при общении с незнакомыми людьми по телефону и не совершать необдуманных финансовых операций.

Ранее сообщалось, что двое нижегородцев лишились 7 млн рублей при покупке авто у мошенников. А другая нижегородка продала квартиру и отдала полученные 4 млн рублей аферистам.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Мошенничество
Поделиться:
Новости по теме
19 ноября 2025 10:20"Силовики" развели мать и дочь из Нижнего Новгорода на 85 млн рублей
18 ноября 2025 17:53Мошенники похитили у нижегородцев 158 млн рублей за неделю
17 ноября 2025 12:20Нижегородская пенсионерка дважды в Москве отдала аферистам около 1,8 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных