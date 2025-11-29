Нижегородская пенсионерка за три встречи с аферисткой отдала 3,6 млн рублей Происшествия

В Нижнем Новгороде 73-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников и лишилась более 3,5 миллионов рублей.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, пенсионерке на протяжении недели звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками силовых структур, банка и государственных служб. Звонившие убедили женщину, что её сбережения находятся в опасности и их нужно срочно перевести на так называемый "безопасный счёт".

Для этого ей предложили воспользоваться услугами курьера. Следуя инструкциям, пенсионерка сняла деньги со своего банковского вклада и передала их незнакомке.

Первая встреча состоялась у лавочки на площади Октябрьской в Нижегородском районе. Там женщина отдала 1 398 773 рубля. Позже она ещё дважды встретилась с той же курьершей в парке Пушкина Советского района. Каждый раз она передавала по 1 100 294 рубля.

Общий ущерб составил 3 599 361 рубль.

В полиции возбудили уголовное дело по статье 159 части 4 УК РФ – "мошенничество". Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия. Нижегородцев в очередной раз просят проявлять бдительность при общении с незнакомыми людьми по телефону и не совершать необдуманных финансовых операций.

