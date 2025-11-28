Доступ к школьным стадионам откроют для всех нижегородцев Спорт

Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области стартует пилотный проект по расширению доступа к школьным стадионам для всех желающих, а не только для учащихся.

Инициатива под названием "Наш стадион" будет реализована в пяти учебных заведениях региона при поддержке Сбера. Об этом сообщил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт", пишет ТАСС.

По словам Кабайло, ключевым элементом проекта станет обеспечение безопасности и чёткий контроль за тем, кто посещает территорию школ. Для этого была проведена предварительная работа с антитеррористической комиссией и Росгвардией.

Проект уже включён в региональный бюджет, и в 2026 году пять пилотных школ начнут его реализацию. В качестве инструментов доступа предлагаются два варианта: через мобильное приложение "Спорт рядом" с авторизацией по номеру телефона или SberID, либо через "Госуслуги" или карту жителя Нижегородской области с упрощённой верификацией.

Пилотными площадками станут школы в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, а также в Большемурашкинском и Пильнинском муниципальных округах.

По оценке министра, использование уже существующих стадионов вместо строительства новых объектов позволит значительно сэкономить бюджетные средства. Согласно презентации, к 2030 году экономия может достичь 8,4 млрд рублей.

"Экономика здесь понятна - не строительство новых объектов, а реализация [уже существующих], потому что мы проанализировали и поняли, что после 13-14 часов [дня] эти объекты простаивают, естественно, их нужно заполнить", - отметил он.

Ранее сообщалось, что проверку возраста при покупках в магазинах с помощью сервиса "Цифровой ID" в мессенджере MAX тестируют в Нижегородской области.