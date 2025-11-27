Новый корпус нижегородской школы №103 построят в 2027 году Общество

Фото: минград Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде определили подрядчика для строительства нового корпуса школы №103 в Верхних Печерах. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в департаменте строительства и капитального ремонта городской администрации, конкурсные процедуры завершены, а заключить муниципальный контракт с победителем планируется после 28 ноября 2025 года.

Название компании-подрядчика пока не раскрывается. В департаменте подчеркнули, что все закупочные процедуры проводились в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ о контрактной системе.

Строительство планируется завершить в 2027 году.

Напомним, ранее конкурс на определение подрядчика был приостановлен по жалобе в ФАС предыдущего подрядчика — компании "Ремстрой". Она посчитала, что заказчик незаконно использовал ее проектно-сметную документацию при формировании новой закупки, которую она выполнила в рамках заключенного в 2024 году контракта. Однако в сентябре 2025 года договор был расторгнут в одностороннем порядке. Как поясняли в "ГлавУКС", причиной стало нарушение графика строительно-монтажных работ, которые должны были идти параллельно с проектированием.

Компания утверждала, что передача исключительных прав на проектную документацию заказчику не осуществлялась, а работы не были оплачены.

ФАС признала жалобу необоснованной, указав, что размещение проектной документации в составе закупки не нарушает закон о контрактной системе. При этом антимонопольная служба отметила, что споры по авторским правам выходят за пределы ее компетенции.

Тем не менее в ходе проверки Антимонопольная служба выявила два нарушения в конкурсной документации. Во-первых, в нее включили поставку немонтируемого оборудования таких как баскетбольные щиты, интерактивные панели и медицинские кушетки, что, по мнению комиссии, неправомерно объединено с подрядом. Во-вторых, в документации были противоречия в требованиях к членству участников в саморегулируемых организациях.

ФАС выдала предписание устранить нарушения и назначить новую дату окончания подачи заявок.

Добавим, что вопрос увеличения мощностей школы №103 обсуждается в городе не первый год. В 2022-2023 годах планировалось строительство пристроя к существующему зданию. Также сообщалось, что мэрия решила отказаться от возведения малокомплектной школы на 270 мест в Верхних Печерах. Одной из причин отказа было названо планируемое строительство нового корпуса школы №103.