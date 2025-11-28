Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Общество

Бесплатное протезирование упростили для нижегородцев

28 ноября 2025 13:08 Общество
Бесплатное протезирование упростили для нижегородцев

Фото: Максим Герасимов

Получить бесплатный протез в Нижегородской области станет проще и быстрее благодаря подписанному соглашению о сотрудничестве между региональным минздравом и Нижегородским филиалом Московского протезно-ортопедического предприятия.

Документ подписали министр здравоохранения области Галина Михайлова и управляющий филиалом Сергей Доронин. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель региональной системы здравоохранения Алексей Никонов.

Теперь нижегородцы, перенёсшие ампутацию, смогут пройти консультацию специалистов прямо в больнице. В состав выездной команды входят травматолог-ортопед, протезист и медицинский психолог. Медико-техническая комиссия оформит заключение на месте или передаст его пациенту на дом.

Ранее для получения такого заключения гражданам приходилось лично приезжать в Нижний Новгород, даже если они проживали в отдалённых районах области.

По данным регионального минздрава, в Нижегородской области ежегодно проводится более тысячи операций по ампутации нижних конечностей. С начала 2025 года бесплатные протезы рук и ног получили уже свыше тысячи жителей региона.

Ранее сообщалось, что в Балахне начали проводить операции по замене коленных суставов.

 

