Трасса автобусов №47 в Нижнем Новгороде изменится с 1 декабря Общество

Трасса автобусного маршрута №47 в Нижнем Новгороде изменится с 1 декабря, сообщили в ЦРТС.

Автобусы будут заезжать на остановку "10-й квартал ЖК "Новая Кузнечиха" в начале проспекта Героев Донбасса.

Отмечается, что расписание на маршруте останется прежним.

В ЦРТС также добавили, что с 1 января 2026 года для комфорта пассажиров на указанном маршруте будут работать автобусы среднего класса.

