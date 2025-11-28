Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Общество

Трасса автобусов №47 в Нижнем Новгороде изменится с 1 декабря

28 ноября 2025
Трасса автобусов №47 в Нижнем Новгороде изменится с 1 декабря

Трасса автобусного маршрута №47 в Нижнем Новгороде изменится с 1 декабря, сообщили в ЦРТС.

Автобусы будут заезжать на остановку "10-й квартал ЖК "Новая Кузнечиха" в начале проспекта Героев Донбасса. 

Отмечается, что расписание на маршруте останется прежним.

В ЦРТС также добавили, что с 1 января 2026 года для комфорта пассажиров на указанном маршруте будут работать автобусы среднего класса. 

Ранее мы рассказывали о транспортных изменениях, которые ждут жителей Нижнего Новгорода с 2026 года.

Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
