Трасса автобусов №47 в Нижнем Новгороде изменится с 1 декабря

Трасса автобусного маршрута №47 в Нижнем Новгороде изменится с 1 декабря, сообщили в ЦРТС.
Автобусы будут заезжать на остановку "10-й квартал ЖК "Новая Кузнечиха" в начале проспекта Героев Донбасса.
Отмечается, что расписание на маршруте останется прежним.
В ЦРТС также добавили, что с 1 января 2026 года для комфорта пассажиров на указанном маршруте будут работать автобусы среднего класса.
Ранее мы рассказывали о транспортных изменениях, которые ждут жителей Нижнего Новгорода с 2026 года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+