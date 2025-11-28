Пропавшего осенью нижегородца нашли мертвым в Марий Эл

В поселке Шаранга раскрыто убийство 47-летнего мужчины, который с сентября 2025 года считался пропавшим без вести. В правоохранительные органы обратилась его мать, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.
Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ходе расследования отрабатывались разные версии: от добровольного ухода до возможного преступления.
Тело погибшего удалось обнаружить на территории соседней Республики Марий Эл. Также был установлен подозреваемый — 22-летний местный житель.
По версии следствия, трагедия произошла в сентябре на улице Горького в Шаранге. Между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил оппонента ножом в голову и туловище. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.
Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый вывез тело за пределы региона и оставил его на открытой местности в другой республике.
Молодой человек был задержан. Следствие уже направило в суд ходатайство о его заключении под стражу.
В рамках расследования проведены обыски с применением криминалистической техники, допрошены свидетели и назначены необходимые экспертизы. Следственные действия продолжаются — устанавливаются все обстоятельства произошедшего и собираются доказательства.
Ранее сообщалось, что пьяная нижегородка зарезала брата в Советском районе.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+