Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
28 ноября 2025 15:47Пропавшего осенью нижегородца нашли мертвым в Марий Эл
28 ноября 2025 13:21Сбитая иномаркой нижегородка скончалась в больнице
28 ноября 2025 11:23Кстовская компания заплатила миллионный штраф за попытку подкупа
28 ноября 2025 10:46Уголовное дело завели по факту истязания детей в детсаду Городца
27 ноября 2025 18:14Три человека погибли в ДТП с дикими животными в Нижегородской области
27 ноября 2025 16:15Сотрудник ННГУ имени Лобачевского пострадал от лабораторной крысы
27 ноября 2025 15:58Рыбак пропал на Горьковском водохранилище в районе Сокольского
27 ноября 2025 12:50ОПГ из Нижегородской области присваивала себе выплаты участников СВО
27 ноября 2025 12:35Приговор Олегу Лавричеву вынесут 4 декабря
27 ноября 2025 12:26Крановщик получил тяжелые травмы при работе на плавкране в Нижнем Новгороде
Происшествия

Пропавшего осенью нижегородца нашли мертвым в Марий Эл

28 ноября 2025 15:47 Происшествия
Пропавшего осенью нижегородца нашли мертвым в Марий Эл

В поселке Шаранга раскрыто убийство 47-летнего мужчины, который с сентября 2025 года считался пропавшим без вести. В правоохранительные органы обратилась его мать, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ходе расследования отрабатывались разные версии: от добровольного ухода до возможного преступления.

Тело погибшего удалось обнаружить на территории соседней Республики Марий Эл. Также был установлен подозреваемый — 22-летний местный житель.

По версии следствия, трагедия произошла в сентябре на улице Горького в Шаранге. Между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил оппонента ножом в голову и туловище. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый вывез тело за пределы региона и оставил его на открытой местности в другой республике.

Молодой человек был задержан. Следствие уже направило в суд ходатайство о его заключении под стражу.

В рамках расследования проведены обыски с применением криминалистической техники, допрошены свидетели и назначены необходимые экспертизы. Следственные действия продолжаются — устанавливаются все обстоятельства произошедшего и собираются доказательства.

Ранее сообщалось, что пьяная нижегородка зарезала брата в Советском районе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Следственное управление Убийство Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
21 ноября 2025 19:49Житель Кстова до смерти забил свою 35-летнюю жену
06 ноября 2025 19:15Нижегородец, забивший насмерть своего знакомого, предстанет перед судом
05 ноября 2025 20:02Житель Сергача получил 7,5 года за покушение на отца и угрозу убийством сестре
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных