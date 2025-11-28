Апелляционный суд отказал в сносе кафе Андрея Климентьева

Апелляционный суд оставил в силе решение об отказе снести здание кафе "Вкус и дым" в Нижнем Новгороде. Жалобы, поданные городской администрацией и минимуществом Нижегородской области, суд не удовлетворил, пишет "Коммерсантъ-Приволжье".
Напомним, разбирательство по делу продолжалось более двух лет. В январе 2023 года власти подали иск к АО "Универсам "Нижегородский", владельцем которого является Климентьев. В иске утверждалось, что двухэтажное кафе площадью около 400 квадратных метров построено без разрешения и с выходом за границы арендуемого участка.
В августе арбитражный суд постановил, что объект должен быть не снесён, а лишь сдвинут на 50 квадратных метров территории, которая не входит в арендуемый участок.
Ранее сообщалось, что на 90 дней закрыли кафе в Лыскове из-за нарушений санитарных норм.
