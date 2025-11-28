Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
28 ноября 2025 17:21Медиафасад Ледовой арены на Стрелке использовали для напоминания о налогах
28 ноября 2025 16:49В ЦБ РФ раскрыли, по каким факторам будет приниматься решение по ключевой ставке
28 ноября 2025 16:07Центробанк объяснил причины замедления спроса в экономике
28 ноября 2025 15:40Вопросы кадрового обеспечения медорганизаций обсудили на заседании коллегии минздрава Нижегородской области
28 ноября 2025 15:38Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в вебинаре с торговым представителем РФ в Египте
28 ноября 2025 13:37ВТБ прогнозирует ослабление рубля до 90 рублей за доллар в 2026 году
28 ноября 2025 12:49Предельную стоимость техосмотра хотят увеличить в Нижегородской области
28 ноября 2025 11:45ЦБ, вероятно, отложит внедрение регулирования иммобилизованных активов на 2027 год — Пьянов
28 ноября 2025 11:39Нижегородские предприниматели узнали о налоговых изменениях
27 ноября 2025 18:3030 млрд рублей требуется на достройку обхода Балахны
Экономика

Медиафасад Ледовой арены на Стрелке использовали для напоминания о налогах

28 ноября 2025 17:21 Экономика
Напоминание об уплате налогов появилось на медиафасаде Ледовой арены на Стрелке

Фото: УФНС России по Нижегородской области

Нижегородцам напомнили о приближающемся сроке уплаты налогов прямо на фасаде новой Ледовой арены на Стрелке.

Надпись на медиаэкране сообщает горожанам, что до 1 декабря необходимо оплатить налоги физических лиц за 2024 год.

В этот перечень входят транспортный и земельный налоги, налог на имущество, а также НДФЛ, не удержанный налоговым агентом, и налог с доходов по банковским вкладам.

Оперативно оплатить налоги можно в "Личном кабинете налогоплательщика", сайте ФНС России, а также через "Госуслуги".

Ранее сообщалось, что открытие арены на Стрелке перенесено на 2026 год.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Налоги Стадион УФНС
Поделиться:
Новости по теме
26 ноября 2025 14:00Размеры трех налогов утвердили нижегородские депутаты
26 ноября 2025 09:41Туристический налог введут в Нижнем Новгороде в 2026 году
20 ноября 2025 16:51Госдума приняла закон о повышении НДС до 22% с 2026 года
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных