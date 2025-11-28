Медиафасад Ледовой арены на Стрелке использовали для напоминания о налогах Экономика

Фото: УФНС России по Нижегородской области

Нижегородцам напомнили о приближающемся сроке уплаты налогов прямо на фасаде новой Ледовой арены на Стрелке.

Надпись на медиаэкране сообщает горожанам, что до 1 декабря необходимо оплатить налоги физических лиц за 2024 год.

В этот перечень входят транспортный и земельный налоги, налог на имущество, а также НДФЛ, не удержанный налоговым агентом, и налог с доходов по банковским вкладам.

Оперативно оплатить налоги можно в "Личном кабинете налогоплательщика", сайте ФНС России, а также через "Госуслуги".

Ранее сообщалось, что открытие арены на Стрелке перенесено на 2026 год.