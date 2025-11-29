Ученые Музея Победы раскрыли судьбу пропавшего на войне нижегородца Общество

Фото: пресс-служба Центра сохранения памяти о советских военнопленных

Сотрудники Центра сохранения памяти о советских военнопленных, действующего при Красногорском филиале Музея Победы, установили судьбу Ивана Дмитриевича Лапшина — уроженца Нижегородской области, считавшегося пропавшим без вести с 1941 года. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Красноармеец Лапшин родился в 1913 году в Горьковской (ныне Нижегородской) области. В первые месяцы Великой Отечественной войны его мобилизовали на фронт. Дома остались жена и четверо детей, младшему из которых было всего несколько месяцев.

С фронта Лапшин успел отправить лишь одно письмо. В нем он написал жене: "Я, наверное, отсюда не вернусь". Это послание пришло из-под Смоленска. После этого семья больше ничего о нем не слышала.

Специалистам Центра удалось установить, что 13 июля 1941 года Иван Лапшин попал в плен под Оршей. Его перевезли в немецкий концлагерь шталаг 215, располагавшийся в Хаммерштайне на севере Польши.

"Лагерь был не готов к приему военнопленных. До ноября им приходилось ночевать в землянках, а зимой искать убежище в неотапливаемых бараках. Люди массово умирали от голода, холода, антисанитарии и отсутствия медицинской помощи", - рассказали в музее.

Иван Лапшин умер в лагере 3 ноября 1943 года.

Сегодня живы его потомки. 87-летняя дочь бойца Людмила Ивановна Кольчугина поблагодарила Центр за то, что спустя 80 лет семья наконец узнала, что произошло с отцом, и где находится его могила. А внучка Татьяна Скамейкина поделилась воспоминаниями.

"Бабушка рассказывала, что дед был высокий, мощный человек. Работал в колхозе с лошадьми, любую мог приручить. А воевать, стрелять он даже не умел", - рассказала она.



Центр сохранения памяти о советских военнопленных занимается восстановлением имен советских солдат, погибших в нацистских лагерях, и поиском их родственников. Проект реализуется Музеем Победы при поддержке Фонда президентских грантов.

