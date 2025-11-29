Массовое ДТП произошло на улице Рябцева в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

На улице Героя Рябцева вечером 28 ноября произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Об этом сообщили в ГАИ по Нижегородской области.

По предварительным данным, около 18:20 водитель автомобиля Kia не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди транспорт. В результате столкновения произошла цепная авария, в которой механические повреждения получили ещё четыре автомобиля.

В результате серезно пострадал 38-летний водитель Lada — мужчина 1987 года рождения. С телесными повреждениями его доставили в больницу №13.

Обстоятельства происшествия выясняются.

