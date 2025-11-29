Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Последние новости рубрики Происшествия
29 ноября 2025 12:50Массовое ДТП произошло на улице Рябцева в Нижнем Новгороде
29 ноября 2025 09:11Сильный пожар тушат пожарные в Сормове
29 ноября 2025 07:00Нижегородская пенсионерка за три встречи с аферисткой отдала 3,6 млн рублей
28 ноября 2025 19:29Приставы освободили квартиру от нижегородки-должницы и десятков кошек
28 ноября 2025 18:40Замглава некоммерческой организации задержан за взятку в Нижнем Новгороде
28 ноября 2025 17:50Виновнику смертельного ДТП в Дзержинске дали 5 лет колонии
28 ноября 2025 15:47Пропавшего осенью нижегородца нашли мертвым в Марий Эл
28 ноября 2025 13:21Сбитая иномаркой нижегородка скончалась в больнице
28 ноября 2025 11:23Кстовская компания заплатила миллионный штраф за попытку подкупа
28 ноября 2025 10:46Уголовное дело завели по факту истязания детей в детсаду Городца
Происшествия

Массовое ДТП произошло на улице Рябцева в Нижнем Новгороде

29 ноября 2025 12:50 Происшествия
Массовое ДТП произошло на улице Рябцева в Нижнем Новгороде

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

На улице Героя Рябцева вечером 28 ноября произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Об этом сообщили в ГАИ по Нижегородской области. 

По предварительным данным, около 18:20 водитель автомобиля Kia не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди транспорт. В результате столкновения произошла цепная авария, в которой механические повреждения получили ещё четыре автомобиля.

В результате серезно пострадал 38-летний водитель Lada — мужчина 1987 года рождения. С телесными повреждениями его доставили в больницу №13. 

Обстоятельства происшествия выясняются. 

Ранее сообщалось, что женщина погибла в результате наезда в Московском районе Нижнего Новгорода. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Госавтоинспекция ДТП
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
