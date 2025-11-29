Бастрыкин заинтересовался нарушением прав многодетных в поселке Гидроторфе Происшествия

Следственный комитет России начал расследование по факту возможного нарушения прав многодетных семей в поселке Гидроторф Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поводом стало обращение нижегородцев в Информационный центр СК России. Они сообщили, что в 2020 году гражданам льготной категории выделили участки для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Однако территория оказалась не обеспечена необходимой инфраструктурой.

Подъездная дорога не заасфальтирована, а в сезон дождей грунтовое покрытие размывается, образуются ямы, из-за чего проезд становится затруднительным. Несмотря на многочисленные обращения жителей в компетентные органы, ситуация не изменилась.

Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело. Руководителю регионального управления Айрату Ахметшину поручено доложить о ходе и результатах расследования главе Следкома Александру Бастрыкину. Ход исполнения поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с нарушениями условий проживания в многоквартирном доме на улице Генерала Ивлиева в Нижнем Новгороде.