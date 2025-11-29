Бастрыкин поручил проверить сообщения о насилии над детьми в детсаду Городца Происшествия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указания провести всестороннюю проверку информации о противоправных действиях в отношении малолетних в одном из детских садов Нижегородской области. Поводом стали сообщения в телеграм-канале о систематическом применении физической силы воспитателем к детям в селе Смольки Городца. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Следственное управление СК России по Нижегородской области уже возбудило уголовное дело по статье 117 УК РФ — "Истязание". Кроме того, начата процессуальная проверка по статье 293 УК РФ — "Халатность".

Как отмечают в ведомстве, родители жалуются, что воспитатель не только жестоко обращалась с воспитанниками, но и не обеспечивала надлежащий контроль за их безопасностью. Также утверждается, что руководство учреждения пыталось скрыть факты травмирования детей, при этом медицинская помощь пострадавшим своевременно не оказывалась. Жалобы родителей в профильные инстанции, по их словам, не дали результата.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления СК Айрату Ахметшину доложить о первых результатах следственных мероприятий. По завершении расследования он также должен представить итоговый отчет, включая данные процессуальной проверки. Ход исполнения поручений находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее ситуацию прокомментировал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков. Он заявил, что ситуация "не так однозначна, как это представляют некоторые источники". По его словам, травма ребёнка, снимки которой распространяются в интернете, действительно имела место, но ещё в 2022 году. Министр подчеркнул, что предстоит выяснить, почему этот случай подаётся как недавний и кому это может быть выгодно.