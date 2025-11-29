Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Общество

Кстовчанам, чьи дома пострадали от падения БПЛА, выплатят компенсации

29 ноября 2025 17:02 Общество
Кстовчанам, чьи дома пострадали от падения БПЛА, выплатят компенсации

Кстовчана, чье имущество пострадало в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата, окажут материальную помощь. Об этом сообщили в администрации города. 

По ее данным, на сегодня уже завершён ряд первоочередных мероприятий. В частности, составлен перечень граждан, чьи дома и хозяйственные постройки получили повреждения. Совместно с собственниками были оформлены и подписаны акты обследования имущества.

По каждому объекту разработана сметная документация. До начала капитального ремонта все выявленные повреждения временно закрыты.

"Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил администрации Кстовского муниципального округа оказать необходимую материальную помощь в объеме расчитанного ущерба", - добавили в мэрии.

Работа по предоставлению выплат начнётся в ближайшее время.

Напомним, ранее жители деревни в Кстовском районе обратились с просьбой ускорить восстановление строений, а также установить систему оповещения о воздушной угрозе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных