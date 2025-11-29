Кстовчанам, чьи дома пострадали от падения БПЛА, выплатят компенсации Общество

Кстовчана, чье имущество пострадало в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата, окажут материальную помощь. Об этом сообщили в администрации города.

По ее данным, на сегодня уже завершён ряд первоочередных мероприятий. В частности, составлен перечень граждан, чьи дома и хозяйственные постройки получили повреждения. Совместно с собственниками были оформлены и подписаны акты обследования имущества.

По каждому объекту разработана сметная документация. До начала капитального ремонта все выявленные повреждения временно закрыты.

"Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил администрации Кстовского муниципального округа оказать необходимую материальную помощь в объеме расчитанного ущерба", - добавили в мэрии.

Работа по предоставлению выплат начнётся в ближайшее время.

Напомним, ранее жители деревни в Кстовском районе обратились с просьбой ускорить восстановление строений, а также установить систему оповещения о воздушной угрозе.