Атаку семи украинских БПЛА отразили в Нижегородской области Происшествия

Фото: Анастасия Назарова

Атаку семи украинских БПЛА отразили в Нижегородской области в ночь на 24 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, всего в России перехвачены и уничтожены 93 беспилотника. Больше всего (45) над Белгородской областью. Еще 9 БПЛА сбили в Краснодарском крае, 4 — в Воронежской области, 20 — над Черным морем и 8 — над Азовским морем.

Напомним, что последний раз массовая атака вражеских БПЛА была отражена в регионе в ночь на 4 ноября. Тогда средства ПВО ликвидировали 20 "птичек". По данным губернатора Глеба Никитина, в результате отражения атаки были повреждены четыре жилых дома в Кстове, никто не пострадал. По ситуации также высказался мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.