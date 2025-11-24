Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Происшествия

Атаку семи украинских БПЛА отразили в Нижегородской области

24 ноября 2025 07:19 Происшествия
Атаку семи украинских БПЛА отразили в Нижегородской области

Фото: Анастасия Назарова

Атаку семи украинских БПЛА отразили в Нижегородской области в ночь на 24 ноября, сообщили в Минобороны РФ. 

По данным ведомства, всего в России перехвачены и уничтожены 93 беспилотника. Больше всего (45) над Белгородской областью. Еще 9 БПЛА сбили в Краснодарском крае, 4 — в Воронежской области, 20 — над Черным морем и 8 — над Азовским морем. 

Напомним, что последний раз массовая атака вражеских БПЛА была отражена в регионе в ночь на 4 ноября. Тогда средства ПВО ликвидировали 20 "птичек". По данным губернатора Глеба Никитина, в результате отражения атаки были повреждены четыре жилых дома в Кстове, никто не пострадал. По ситуации также высказался мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных