Губернатор Глеб Никитин показал детское фото своей мамы

Нижегородский губернатор Глеб Никитин поделился в телеграм-канале детским снимком своей мамы. 

"Ее вера в меня, поддержка и нежная забота всегда помогают справиться с самыми трудными испытаниями", - отметил глава региона в посте, посвященном празднованию Дня матери 30 ноября. 

По словам губернатора, в слове "мама" концентрируется любовь и звучит жизнь. 

"Когда нам тяжело, мы вспоминаем мамины советы, возвращаемся в ее объятия, и хочется жить дальше!" - добавил Никитин. 

Глава Нижегородской области напомнил девушкам, что у них есть шанс стать мамой и "прожить свою лучшую жизнь". 

"С Днем матери! Мамочка, с праздником!" - написал он. 

Ранее снимками мам поделились спикер ЗСНО Евгений Люлин и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев

В честь праздника нижегородская телебашня включит особенную подсветку. 

