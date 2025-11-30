Губернатор Глеб Никитин показал детское фото своей мамы

Нижегородский губернатор Глеб Никитин поделился в телеграм-канале детским снимком своей мамы.
"Ее вера в меня, поддержка и нежная забота всегда помогают справиться с самыми трудными испытаниями", - отметил глава региона в посте, посвященном празднованию Дня матери 30 ноября.
По словам губернатора, в слове "мама" концентрируется любовь и звучит жизнь.
"Когда нам тяжело, мы вспоминаем мамины советы, возвращаемся в ее объятия, и хочется жить дальше!" - добавил Никитин.
Глава Нижегородской области напомнил девушкам, что у них есть шанс стать мамой и "прожить свою лучшую жизнь".
"С Днем матери! Мамочка, с праздником!" - написал он.
Ранее снимками мам поделились спикер ЗСНО Евгений Люлин и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
В честь праздника нижегородская телебашня включит особенную подсветку.
