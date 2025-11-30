Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Общество

Минздрав опроверг нехватку бумаги для рецептов в Нижегородской области

30 ноября 2025 16:37 Общество
Минздрав опроверг нехватку бумаги для рецептов в Нижегородской области

Фото: "Подслушано Кстово"

Информация о дефиците бумаги в Кстовской ЦРБ, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом сообщили в региональном минздраве. 

Ранее в интернете появилось фото объявления на двери одного из кабинетов в медучреждении. Оно гласило, что для получения рецепта пациентам необходимо приносить собственную бумагу, поскольку в учреждении ее якобы нет.

В профильном министерстве пояснили, что финансирование на канцтовары предусмотрено, но учреждения обязаны заранее планировать закупки и следить за остатками.

Объявление, которое вызвало обсуждение в сети, — это инициатива одной из медсестер. Оно, как подчеркнули в облминздраве, не отражает реального положения дел.

Ранее сообщалось, что на и.о. главврача Кстовской ЦРБ завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Жалобы Медицина и здоровье Минздрав
