Минздрав опроверг нехватку бумаги для рецептов в Нижегородской области

Фото:
Информация о дефиците бумаги в Кстовской ЦРБ, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Ранее в интернете появилось фото объявления на двери одного из кабинетов в медучреждении. Оно гласило, что для получения рецепта пациентам необходимо приносить собственную бумагу, поскольку в учреждении ее якобы нет.
В профильном министерстве пояснили, что финансирование на канцтовары предусмотрено, но учреждения обязаны заранее планировать закупки и следить за остатками.
Объявление, которое вызвало обсуждение в сети, — это инициатива одной из медсестер. Оно, как подчеркнули в облминздраве, не отражает реального положения дел.
Ранее сообщалось, что на и.о. главврача Кстовской ЦРБ завели уголовное дело о превышении должностных полномочий.
