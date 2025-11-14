ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Происшествия

Уголовное дело возбудили после проверки в Кстовской ЦРБ

14 ноября 2025 16:05 Происшествия
Уголовное дело возбудили после проверки в Кстовской ЦРБ

Уголовное дело о превышении должностных полномочий в Кстовской ЦРБ возбудили правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, поводом для проверки стала информация о том, что и.о. главврача Кстовской ЦРБ якобы искажала данные о прохождении диспансеризации пациентами учреждения.

Ранее региональный минздрав временно отстранил руководителя от должности. В ведомстве начали собственную проверку.

Сейчас материалы переданы в ГСУ ГУ МВД по Нижегородской области для более глубокого расследования. 

Ранее сообщалось, что экс-ректору НГАТУ Игорю Воротникову продлили арест.

