Нижегородка отдала 400 000 рублей мошенникам, завернув деньги в полотенца Происшествия

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода 91-летняя женщина стала жертвой телефонного мошенничества. Пенсионерка отдала злоумышленникам 400 тысяч рублей, поверив, что спасает дочь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По имеющейся информации, неизвестный позвонил пенсионерке и сообщил, что её дочь якобы попала в дорожно-транспортное происшествие. Мужчина убедил женщину, что на срочное лечение требуются крупные средства.

Пострадавшая завернула 400 тысяч рублей в два полотенца и отдала деньги незнакомцу прямо в подъезде своего дома.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пенсионерка отдала мошенникам более 3,5 млн рублей за три личные встречи в центре Нижнего Новгорода.