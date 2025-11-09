Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Происшествия

Тело мужчины нашли в Волге под Борским мостом: полиция проводит проверку

09 ноября 2025 11:06 Происшествия
Тело мужчина нашли в Волге под Борским мостом: полиция проводит проверку

Сотрудники транспортной полиции продолжают устанавливать детали трагического инцидента, произошедшего на реке Волга в районе Борского моста.

По информации пресс-службы ЛУ МВД России на транспорте, 8 ноября в 11:34 в дежурную часть поступило сообщение от диспетчера экстренной службы "112". В нём говорилось, что под новым автомобильным мостом со стороны города Бор в воде обнаружено тело мужчины.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе предварительной проверки удалось установить личность погибшего — им оказался житель Бора 1980 года рождения.

По имеющимся данным, в ночь на 8 ноября мужчина стал участником дорожно-транспортного происшествия. Связаны ли эти события напрямую, предстоит выяснить в ходе дальнейших оперативных мероприятий.

Сейчас сотрудники транспортной полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств случившегося. После завершения проверки материалы будут направлены в следственные органы Следственного комитета России для принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что тело мужчины достали из Оки около Нижнего Новгорода.

