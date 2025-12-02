Техсредства реабилитации получили более 30 тысяч нижегородцев Общество

Фото: pixabay.com

В рамках декады, посвящённой людям с инвалидностью, нижегородское отделение Социального фонда России рассказало о действующих мерах поддержки для жителей региона.

Каждый год отделение обеспечивает граждан с инвалидностью, включая детей, техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, рекомендованными в индивидуальных программах реабилитации или абилитации (ИПРА).

Федеральный перечень включает более 300 наименований, среди которых — кресла-коляски, слуховые аппараты, протезы, а также устройства для незрячих и слабослышащих людей.

В 2025 году жителям Нижегородской области передано более 2,3 млн единиц технических средств реабилитации. Общая сумма поставок составила почти 1,5 млрд рублей. Поддержку получили свыше 30 тысяч человек, в том числе около 3 тысяч детей.

Наиболее удобным способом получения ТСР остается электронный сертификат. Он представляет собой именную цифровую запись, привязанную к карте "МИР", и позволяет самостоятельно выбрать нужное изделие через онлайн-каталог на сайте фонда.

Дополнительно отделение СФР финансирует услуги тифло- и сурдоперевода. Воспользоваться ими с начала года смогли более 370 нижегородцев — на сумму свыше 4,4 млн рублей. Незрячие жители региона получают собак-проводников. Сейчас в области таких помощников имеют 16 человек. Всем владельцам полагается компенсация на содержание животного — 37 832,53 рубля.

Среди прочих мер поддержки - дополнительные оплачиваемые выходные для родителей детей с инвалидностью. Ежемесячно предоставляется четыре выходных дня, при этом неиспользованные дни можно накапливать и использовать в течение года. С начала 2025 года уже оплачено свыше 60 тысяч таких дней.

Также нижегородское отделение фонда организует санаторно-курортное лечение. В 2025 году закуплена 4 301 путевка, из них 1 150 - для детей с инвалидностью.

Особое внимание уделяется ветеранам специальной военной операции. Для них предусмотрено санаторно-курортное лечение и реабилитация в специализированных учреждениях фонда. Уже 260 нижегородцев из этой категории прошли курс восстановления. Расходы на проезд туда и обратно компенсируются, а решение о направлении принимается в течение двух рабочих дней.

Подать заявку на получение ТСР, санаторной путевки или других мер поддержки можно через портал "Госуслуги". Сегодня там доступно более 100 сервисов Социального фонда.

При обеспечении участников СВО техническими средствами реабилитации электронные сертификаты оформляются автоматически, без подачи заявления.

Кроме того, ряд выплат (включая ЕДВ и пенсии по инвалидности) также назначаются в беззаявительном порядке.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут оформить дополнительный отпуск по уходу за ребенком-инвалидом.