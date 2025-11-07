Аварийный дом на улице Химиков в Нижнем Новгороде изымают для сноса Общество

Фото: "Яндекс Карты"

Аварийный дом №13 на улице Химиков изымают для муниципальных нужд. Об этом говорится в постановлении администрации Нижнего Новгорода.

Речь об одноэтажном деревянном доме 1928 года постройки. Он был признан аварийным еще летом 2019 года, а в 2020-м его включили в программу сноса ветхого и аварийного жилья. Также будет изъят и занимаемый зданием земельный участок. Все действия будут осуществляться в соответствии с Жилищным, Земельным и Гражданским кодексами РФ.

Администрации Московского района поручено направить копии постановления собственникам недвижимости в течение 10 дней. Еще районная администрация должна подготовить и согласовать проекты соглашений с владельцами помещений после получения отчетов об оценке рыночной стоимости от департамента строительства и капремонта.

Отметим, что с начала ноября мэрия опубликовала постановления об изъятии десяти домов, в том числе ОКН - "Дом купца Полушкина", находящийся по адресу улица Грузинская, 34, а также "Дом, в котором с 1887 по 1931 годы жил врач Петр Николаевич Михалкин" на улице Нестерова, 37.