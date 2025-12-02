Особый режим ввели около стройки канатной дороги через Оку

Фото:
В Нижнем Новгороде на Заречном бульваре объявлен режим повышенной готовности. Поводом для принятия таких мер стало образование провала грунта в районе гидротоннеля, расположенного над руслом реки Ржавки. Информация об этом размещена на официальном портале городской администрации.
Особые меры безопасности были введены с 10 октября вблизи стройплощадки, где планируется возведение канатной дороги через Оку. Режим охватывает территорию вокруг аварийного участка тоннеля между шахтами №16 и №4, а также зону возле кинотеатра "Россия".
Дополнительно под наблюдение попал отрезок тоннеля, проходящий поблизости от жилых домов №5 и №7 на Заречном бульваре.
За установку ограждений и размещение предупредительных знаков отвечает городское Управление инженерной защиты территорий. Эта же структура займется организацией ремонтных работ на поврежденных участках тоннеля.
Как указано в официальных документах, застройщик канатной дороги будет уведомлён о введении режима повышенной готовности в зоне строительства.
Напомним, что строительство канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде стартовало в августе 2025 года. Завершение основных работ запланировано на конец 2026 года.
Ранее сообщалось о введении режима повышенной готовности в Нижегородском и Канавинском районах Нижнего Новгорода.
