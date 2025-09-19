Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 сентября 2025 11:08  [22] Штрафы за курение и распитие алкоголя в подъездах предложили повысить
22 сентября 2025 10:59  [60] Нижегородцы жалуются на перебои с интернетом в верхней части города
22 сентября 2025 10:28  [115] Режим повышенной готовности ввели из-за провала грунта на улице Пермякова
22 сентября 2025 10:04  [117] Нижегородский филиал "Т Плюс" приступил к подаче тепла в Дзержинске
22 сентября 2025 09:39  [175] Циклон принесет в Нижегородскую область ливни и мокрый снег
22 сентября 2025 09:05  [177] Ушел из жизни ученый ННГУ, более полувека посвятивший изучению ИИ
21 сентября 2025 18:10  [371] Пожилой нижегородец угодил в реанимацию из-за "синдрома Трампа"
21 сентября 2025 17:35  [400] Итоги Слёта Всемирного фестиваля молодёжи подвели в Нижнем Новгороде
21 сентября 2025 13:27  [337] Директор нижегородского университета сделала прогноз о будущем ИТ
21 сентября 2025 12:51  [372] Рекордную задолженность по алиментам выявили в Нижегородской области
Общество

Режим повышенной готовности ввели из-за провала грунта на улице Пермякова

22 сентября 2025 10:28  [115] Общество
Режим повышенной готовности ввели из-за провала грунта на улице Пермякова

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода введён режим повышенной готовности в связи с провалом грунта вблизи дома № 46 по улице Пермякова. Соответствующее постановление подписано администрацией города.

Меры приняты для предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан. Режим действует с 10 сентября 2025 года и распространяется на зону в радиусе 42 метров от указанного дома, протяжённостью 50 метров и шириной 3 метра от оси в каждую сторону.

АО "Нижегородский водоканал" займётся аварийно-восстановительными работами на месте провала.

Департаменту транспорта и дорожного хозяйства города поручено разработать проект организации дорожного движения на участке. А после завершения работ - ограничить движение большегрузного транспорта в этом месте, с установкой соответствующих знаков.

Отметим, что в 2024 году в районе домов №№34 - 46 по улице Пермякова проводили ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях.

Ранее сообщалось, что провал образовался рядом с домом №174 по улице Агрономической. Выяснилось, что ответственность за устранение последствий возложена на собственника частного дома, так как под участком проходят его коммуникации.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ провал грунта ЧС
Поделиться:
Новости по теме
04 сентября 2025 08:00  [558] Провал на Даргомыжского в Нижнем Новгороде не могут заделать больше месяца
27 августа 2025 17:28  [525] Аварийный коллектор на Новикова-Прибоя отремонтируют в 2026 году
15 июля 2025 18:47  [810] Нижегородский водоканал устранил провал грунта на Бекетова
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных