Режим повышенной готовности ввели из-за провала грунта на улице Пермякова Общество

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода введён режим повышенной готовности в связи с провалом грунта вблизи дома № 46 по улице Пермякова. Соответствующее постановление подписано администрацией города.

Меры приняты для предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан. Режим действует с 10 сентября 2025 года и распространяется на зону в радиусе 42 метров от указанного дома, протяжённостью 50 метров и шириной 3 метра от оси в каждую сторону.

АО "Нижегородский водоканал" займётся аварийно-восстановительными работами на месте провала.

Департаменту транспорта и дорожного хозяйства города поручено разработать проект организации дорожного движения на участке. А после завершения работ - ограничить движение большегрузного транспорта в этом месте, с установкой соответствующих знаков.

Отметим, что в 2024 году в районе домов №№34 - 46 по улице Пермякова проводили ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях.

Ранее сообщалось, что провал образовался рядом с домом №174 по улице Агрономической. Выяснилось, что ответственность за устранение последствий возложена на собственника частного дома, так как под участком проходят его коммуникации.