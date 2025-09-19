Режим повышенной готовности ввели из-за провала грунта на улице Пермякова

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода введён режим повышенной готовности в связи с провалом грунта вблизи дома № 46 по улице Пермякова. Соответствующее постановление подписано администрацией города.
Меры приняты для предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан. Режим действует с 10 сентября 2025 года и распространяется на зону в радиусе 42 метров от указанного дома, протяжённостью 50 метров и шириной 3 метра от оси в каждую сторону.
АО "Нижегородский водоканал" займётся аварийно-восстановительными работами на месте провала.
Департаменту транспорта и дорожного хозяйства города поручено разработать проект организации дорожного движения на участке. А после завершения работ - ограничить движение большегрузного транспорта в этом месте, с установкой соответствующих знаков.
Отметим, что в 2024 году в районе домов №№34 - 46 по улице Пермякова проводили ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях.
Ранее сообщалось, что провал образовался рядом с домом №174 по улице Агрономической. Выяснилось, что ответственность за устранение последствий возложена на собственника частного дома, так как под участком проходят его коммуникации.
