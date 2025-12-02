Большая пробка образовалась на улице Родионова утром 2 декабря Общество

Фото: "Яндекс Карты"

Утром 2 декабря на улице Родионова в Нижнем Новгороде образовалась серьезная пробка. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Карты".

В сторону центра движение замедляется ближе к Сенной площади, которая привычно загружена. А вот в сторону Верхних Печёр автомобилисты встали в плотную пробку, которая начинается еще на улице Белинского. Карта движения в этом направлении окрасилась в бордовый цвет.

Напомним, ночью на Родионова открыли новую объездную дорогу. Четырехполосный дублёр построили, чтобы освободить место для строительства станции метро "Сенная". Все машины теперь направляют по временной трассе.

Для удобства пассажиров вдоль новой дороги установили три светофора, оборудовали пешеходные переходы и сделали две автобусные остановки — возле домов №1 и №11.

Ранее сообщалось, что строительство новых станции метро "Сенная" и "Свобода" планируют закончить к середине 2027 года.