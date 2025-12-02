Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Общество

Проект по расширению участка улицы Ванеева подготовят в 2026 году

02 декабря 2025
Проект по расширению участка улицы Ванеева подготовят в 2026 году

Проект по расширению участка улицы Ванеева в Нижнем Новгороде, расположенного в районе кардиоцентра, планируют подготовить в первой половине 2026 года. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Изначально завершить разработку проектной документации планировалось до конца 2025 года. Однако, как уточнили в ведомстве, администрация города приняла решение перенести сроки на следующий год.

Стоимость подготовки проекта оценивается примерно в 24 млн рублей.

Работы затронут отрезок улицы протяжённостью около 500 метров — от дома №110 Д по улице Ванеева до улицы Рокоссовского. Там планируется локальное расширение проезжей части, обустройство остановочных площадок и установка новых павильонов для ожидания транспорта.

Нижегородцы в социальных сетях неоднократно обращали внимание властей на необходимость расширения данного участка, поскольку в том районе продолжается активное строительство и возникают транспортные заторы.

Ранее сообщалось, что власти объявили новый конкурс на расширение участка трассы Р-158 в Дальнеконстантиновском округе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

