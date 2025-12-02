Проект по расширению участка улицы Ванеева подготовят в 2026 году

Проект по расширению участка улицы Ванеева в Нижнем Новгороде, расположенного в районе кардиоцентра, планируют подготовить в первой половине 2026 года. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Изначально завершить разработку проектной документации планировалось до конца 2025 года. Однако, как уточнили в ведомстве, администрация города приняла решение перенести сроки на следующий год.
Стоимость подготовки проекта оценивается примерно в 24 млн рублей.
Работы затронут отрезок улицы протяжённостью около 500 метров — от дома №110 Д по улице Ванеева до улицы Рокоссовского. Там планируется локальное расширение проезжей части, обустройство остановочных площадок и установка новых павильонов для ожидания транспорта.
Нижегородцы в социальных сетях неоднократно обращали внимание властей на необходимость расширения данного участка, поскольку в том районе продолжается активное строительство и возникают транспортные заторы.
Ранее сообщалось, что власти объявили новый конкурс на расширение участка трассы Р-158 в Дальнеконстантиновском округе.
