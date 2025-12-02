В Нижегородской области стали реже давать взятки

В Нижегородской области за 10 месяцев 2025 года зарегистрировано 387 коррупционных преступлений. Это на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика ГУ МВД России по региону.
При этом значительно выросло число тяжких и особо тяжких преступлений коррупционного характера — с 225 до 309. Рост составил 37,3%.
В то же время общее количество правонарушений, посягающих на интересы государственной власти, государственной службы и органов местного самоуправления, немного сократилось. В 2025 году зафиксировано 367 таких деяний.
Наиболее распространённым видом коррупционных преступлений остаётся взяточничество. Всего зафиксировано 234 подобных преступления.
Интересно, что количество фактов получения взятки увеличилось на 18,6% с 59 до 70, а вот случаев дачи взятки стало меньше на 14,9% — 74.
Ранее сообщалось, что С 1 января 2026 года нижегородских чиновников будут премировать за сообщение о попытке склонения к коррупции.
