Кстовская компания заплатила миллионный штраф за попытку подкупа

Фото: Александр Воложанин

В Кстове акционерное общество "Строительное управление-7 СМТ" привлечено к административной ответственности за коррупционное правонарушение. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Установлено, что с июня 2021 года по сентябрь 2023 года представитель компании передал незаконное вознаграждение — жилой "вагончик-бытовку" стоимостью около 80 тысяч рублей — главному инженеру филиала АО "Транснефть-Верхняя Волга". Взамен он должен был помочь скрыть нарушения проектно-сметной документации, допущенные при строительных работах, а также избежать наложения штрафов.

По итогам проверки прокуратура возбудила дело по статье 19.28 КоАП РФ. По его результатам АО "СУ-7 СМТ" оштрафовали на 1 миллион рублей.

Штраф организация оплатила в полном объеме. Средства были перечислены в доход государства.

