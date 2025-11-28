Кстовская компания заплатила миллионный штраф за попытку подкупа

Фото:
В Кстове акционерное общество "Строительное управление-7 СМТ" привлечено к административной ответственности за коррупционное правонарушение. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Установлено, что с июня 2021 года по сентябрь 2023 года представитель компании передал незаконное вознаграждение — жилой "вагончик-бытовку" стоимостью около 80 тысяч рублей — главному инженеру филиала АО "Транснефть-Верхняя Волга". Взамен он должен был помочь скрыть нарушения проектно-сметной документации, допущенные при строительных работах, а также избежать наложения штрафов.
По итогам проверки прокуратура возбудила дело по статье 19.28 КоАП РФ. По его результатам АО "СУ-7 СМТ" оштрафовали на 1 миллион рублей.
Штраф организация оплатила в полном объеме. Средства были перечислены в доход государства.
Ранее сообщалось, что подрядчика оштрафовали за нарушения при проведении строительных работ на нижегородской Детской железной дороге.
