Оборот наркотиков вырос на 24,4% в Нижегородской области

В Нижегородской области за десять месяцев 2025 года зарегистрировано 3614 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщается в статистике, опубликованной региональным управлением МВД.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество таких правонарушений увеличилось на 24,4%. Большая часть из них — тяжкие и особо тяжкие преступления. Таких зарегистрировано 3134, что на 31,6% больше, чем в 2024 году.
Сотрудники полиции изъяли 871,1 кг наркотических и психотропных веществ, а также их аналогов. Это почти в 1,8 раза превышает объёмы изъятий за тот же период прошлого года.
Вместе с тем зафиксировано 11 случаев содержания наркопритонов.
Помимо этого, правоохранители активно борются с организованной преступностью. С начала года удалось пресечь 796 преступлений, совершённых участниками ОПГ. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого числа 405 преступлений связаны с незаконным оборотом наркотиков, что на 64% больше, чем в прошлом году.
Ранее сообщалось, что дом-нарколабораторию конфисковали в Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+