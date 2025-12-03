Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
03 декабря 2025 09:00Оборот наркотиков вырос на 24,4% в Нижегородской области
03 декабря 2025 07:24Появились новые данные о пострадавших в ДТП на М-12 под Арзамасом
03 декабря 2025 07:00Мошенники выманили у нижегородцев более 71 млн рублей за неделю
02 декабря 2025 22:40Опубликованы фото с места массового ДТП на М-12 в Арзамасском округе
02 декабря 2025 22:23Что известно о задержании первого заммэра Нижнего Новгорода Егорова
02 декабря 2025 22:02Задержан нижегородский вице-мэр Сергей Егоров
02 декабря 2025 21:45Мэр Щелоков рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на М-12 под Арзамасом
02 декабря 2025 21:37ДТП с автобусами на М-12 под Арзамасом обернулось доследственной проверкой
02 декабря 2025 21:32ДТП с 17 пострадавшими на М-12 под Арзамасом заинтересовало прокуратуру
02 декабря 2025 21:1714 человек госпитализировали после ДТП на М-12 в Арзамасском округе
Происшествия

Оборот наркотиков вырос на 24,4% в Нижегородской области

03 декабря 2025 09:00 Происшествия
Оборот наркотиков вырос на 24,4% в Нижегородской области

В Нижегородской области за десять месяцев 2025 года зарегистрировано 3614 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщается в статистике, опубликованной региональным управлением МВД.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество таких правонарушений увеличилось на 24,4%. Большая часть из них — тяжкие и особо тяжкие преступления. Таких зарегистрировано 3134, что на 31,6% больше, чем в 2024 году.

Сотрудники полиции изъяли 871,1 кг наркотических и психотропных веществ, а также их аналогов. Это почти в 1,8 раза превышает объёмы изъятий за тот же период прошлого года.

Вместе с тем зафиксировано 11 случаев содержания наркопритонов.

Помимо этого, правоохранители активно борются с организованной преступностью. С начала года удалось пресечь 796 преступлений, совершённых участниками ОПГ. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого числа 405 преступлений связаны с незаконным оборотом наркотиков, что на 64% больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что дом-нарколабораторию конфисковали в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Наркотики Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
20 ноября 2025 16:17В Госдуме предложили ввести ответственность за вовлечение детей в наркоторговлю
17 ноября 2025 11:13Сбытчика наркотиков поймали в Шахунье: ему грозит до 15 лет
16 ноября 2025 15:19Полицейские поймали наркоторговца и его клиента в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных