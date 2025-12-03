Оборот наркотиков вырос на 24,4% в Нижегородской области Происшествия

В Нижегородской области за десять месяцев 2025 года зарегистрировано 3614 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщается в статистике, опубликованной региональным управлением МВД.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество таких правонарушений увеличилось на 24,4%. Большая часть из них — тяжкие и особо тяжкие преступления. Таких зарегистрировано 3134, что на 31,6% больше, чем в 2024 году.

Сотрудники полиции изъяли 871,1 кг наркотических и психотропных веществ, а также их аналогов. Это почти в 1,8 раза превышает объёмы изъятий за тот же период прошлого года.

Вместе с тем зафиксировано 11 случаев содержания наркопритонов.

Помимо этого, правоохранители активно борются с организованной преступностью. С начала года удалось пресечь 796 преступлений, совершённых участниками ОПГ. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого числа 405 преступлений связаны с незаконным оборотом наркотиков, что на 64% больше, чем в прошлом году.

