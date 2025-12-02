Лидеры нижегородского бизнеса могут войти в топ-100 российских менеджеров Экономика

Профессиональных управленцев, работающих в Нижегородской области, приглашают принять участие в региональном этапе федерального проекта "ТОП-100 российских менеджеров. Нижегородская область" (16+). Об этом сообщила Межрегиональная общественная организация "Ассоциация менеджеров" в своих соцсетях.

Проект реализуется уже четверть века, и за это время его лауреатами стали более 18 тысяч руководителей со всей страны. В 2025 году рейтинг впервые проводится отдельно для управленцев из Нижегородской и Свердловской областей.

Оценка участников будет проводиться по ряду критериев, включая деловую репутацию, стратегическое и финансовое управление, вклад в развитие компании, эффективность продаж, кадровые инициативы и репутационные решения.

Подать заявку на участие могут топ-менеджеры коммерческих организаций, зарегистрированных в Нижегородской области. От одной компании может быть выдвинут только один кандидат в каждом из функциональных направлений. При этом стаж претендента на текущей должности должен составлять не менее шести месяцев.

Прием заявок открыт до 10 декабря. Победителей рейтинга наградят на торжественной церемонии, которая пройдет в очном формате.

Ранее сообщалось, что нижегородские компании смогут претендовать на премию "Лидеры ответственного бизнеса".