Легковушка влетела в остановку после ДТП в Кстовском районе

Фото: "Кстово" / VK

В Кстовском районе Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Авария случилась неподалеку от деревни Опалиха. После столкновения одна из машин вылетела с проезжей части и врезалась в автобусную остановку. На видео с места происшествия видно, как автомобиль частично застрял в конструкции остановки.

Вторая легковушка остановилась на обочине.

О пострадавших на данный момент неизвестно.

