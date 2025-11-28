Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Общество

"Мышиную" лихорадку выявили в Арзамасском районе

28 ноября 2025 10:07 Общество
Рост заболеваемости мышиной лихорадкой зафиксировали в Арзамасском районе

Фото: Александр Воложанин

В Арзамасском округе зафиксирован рост заболеваемости "мышиной" геморрагической лихорадкой. Об этом сообщила администрация района в социальной сети "ВКонтакте".

По данным местных властей, всего с начала года зарегистрировано четыре случая заражения. Инфекция выявлена в населенных пунктах Березовке, Большом Туманове, Котихе и Селякине. Все заболевшие подхватили вирус во время работы на садово-огородных участках.

В администрации отметили, что предыдущий случай заболевания в Арзамасском районе был зафиксирован в 2022 году. По данным Роспотребнадзора, в целом по Нижегородской области зарегистрировано 338 случаев геморрагической лихорадки. Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом или "мышиная" лихорадка — острое вирусное заболевание, переносчиками которого являются мыши и другие мелкие грызуны. Чаще всего заражение происходит при вдыхании пыли, содержащей частицы испражнений животных. Болезнь проявляется резкой интоксикацией, высокой температурой, слабостью, болями в суставах и нарушением работы почек. При этом от человека к человеку вирус не передается.

Чтобы снизить риск заражения, специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики: регулярно проветривать помещения, использовать маски и перчатки при уборке, следить за чистотой продуктов и воды, защищать жильё от грызунов и проводить дератизацию на участке.

Отметим, что инфицированные грызуны встречаются практически на всей территории области, включая Нижний Новгород. По итогам 2024 года регион вошел в пятерку субъектов с наибольшим уровнем заболеваемости в стране.

Ранее специалисты Роспотребнадзора предупредили нижегородцев об опасном заболевании — микоплазменной инфекции, которое может проявляться как обычная простуда.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Арзамасский район Здоровье Инфекция
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных