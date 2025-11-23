Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 ноября 2025 15:17Нижегородцам объяснили, почему могут исключить из электронной очереди к врачу
23 ноября 2025 14:08Нижегородцам рассказали о мифах о респираторной микоплазменной инфекции
23 ноября 2025 13:25В Нижегородском аэропорту сняли ограничения: задержано пять рейсов
23 ноября 2025 11:59Искусственные ёлки в Нижегородской области за год подорожали на 14%
23 ноября 2025 11:30Три авиарейса задержаны из-за ограничений в аэропорту Нижнего Новгорода
23 ноября 2025 10:56Серийный выпуск новых дизельных моторов наладили в Нижегородской области
23 ноября 2025 10:17Плюсовая температура установится в Нижнем Новгороде на предстоящей неделе
23 ноября 2025 09:37В Нижегородском кардиоцентре начали ставить подкожные дефибрилляторы
23 ноября 2025 08:25План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту утром 23 ноября
23 ноября 2025 08:14Нижегородцам рассказали, какие лекарства опасно сочетать с кофе
Общество

Нижегородцам рассказали о мифах о респираторной микоплазменной инфекции

23 ноября 2025 14:08 Общество
Нижегородцам рассказали о мифах о респираторной микоплазменной инфекции

Микоплазменная инфекция — опасное заболевание, которое может проявляться как обычная простуда. Она устойчива к большинству антибиотиков и способна долго истощать организм. Об этом рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Особенно опасна Mycoplasma pneumoniae — одна из самых коварных респираторных инфекций. Вокруг этой болезни много мифов, которые могут помешать вовремя начать лечение и увеличить риск осложнений.

Многие считают микоплазмоз обычной простудой, которая пройдёт сама. На самом деле это не так: возбудитель инфекции — микроорганизм без клеточной стенки, который не реагирует на стандартные препараты. Для лечения требуются специальные антибиотики. Если не начать терапию вовремя, инфекция может перейти в хроническую форму и вызвать бронхит или пневмонию.

Респираторный микоплазмоз часто проявляется неярко и затяжно. Пациенты могут испытывать сухой кашель, слабость и субфебрильную температуру, что легко спутать с ОРВИ. Поэтому важно не игнорировать эти симптомы и обратиться к врачу.

Некоторые думают, что респираторный микоплазмоз можно вылечить без лекарств. Это заблуждение. Без своевременного и правильного лечения инфекция может прогрессировать и привести к осложнениям, таким как пневмония, бронхит или артрит.

Ещё один миф — исчезновение симптомов означает полное выздоровление. На самом деле инфекция может сохраняться, даже если симптомы пропали. Чтобы убедиться в полном выздоровлении, необходимо сдать контрольные анализы.

Ранее нижегородцев предупредили об опасности злоупотребления антибиотиками.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Здравоохранение Роспотребнадзор
Поделиться:
Новости по теме
14 ноября 2025 16:55Нижегородцам напомнили об опасности алкоголя для диабетиков
14 ноября 2025 10:15Врачи рассказали, кому и когда назначают магний и так ли он безопасен
03 ноября 2025 14:02Гонконгский грипп и новые штаммы коронавируса угрожают нижегородцам осенью
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных