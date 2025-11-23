Нижегородцам рассказали о мифах о респираторной микоплазменной инфекции Общество

Микоплазменная инфекция — опасное заболевание, которое может проявляться как обычная простуда. Она устойчива к большинству антибиотиков и способна долго истощать организм. Об этом рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Особенно опасна Mycoplasma pneumoniae — одна из самых коварных респираторных инфекций. Вокруг этой болезни много мифов, которые могут помешать вовремя начать лечение и увеличить риск осложнений.

Многие считают микоплазмоз обычной простудой, которая пройдёт сама. На самом деле это не так: возбудитель инфекции — микроорганизм без клеточной стенки, который не реагирует на стандартные препараты. Для лечения требуются специальные антибиотики. Если не начать терапию вовремя, инфекция может перейти в хроническую форму и вызвать бронхит или пневмонию.

Респираторный микоплазмоз часто проявляется неярко и затяжно. Пациенты могут испытывать сухой кашель, слабость и субфебрильную температуру, что легко спутать с ОРВИ. Поэтому важно не игнорировать эти симптомы и обратиться к врачу.

Некоторые думают, что респираторный микоплазмоз можно вылечить без лекарств. Это заблуждение. Без своевременного и правильного лечения инфекция может прогрессировать и привести к осложнениям, таким как пневмония, бронхит или артрит.

Ещё один миф — исчезновение симптомов означает полное выздоровление. На самом деле инфекция может сохраняться, даже если симптомы пропали. Чтобы убедиться в полном выздоровлении, необходимо сдать контрольные анализы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.