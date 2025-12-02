Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородские врачи вернули к жизни спортсменку после остановки сердца

02 декабря 2025 15:39 Общество
Нижегородские врачи вернули к жизни спортсменку после остановки сердца

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Медики Воротынской центральной районной больницы спасли жизнь молодой спортсменке, у которой внезапно остановилось сердце прямо в стационаре.

Как сообщает главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, профессиональный тренер самостоятельно обратилась в приёмное отделение с жалобами на высокое артериальное давление. При проведении ЭКГ врачи выявили аритмию. Пациентку сразу же госпитализировали и перевели в палату для наблюдения.

Однако вскоре после поступления её состояние резко ухудшилось: у женщины остановилось дыхание и сердце — наступила клиническая смерть.

За её жизнь боролась команда специалистов: реаниматолог Алексей Иорин, кардиолог Евгения Прохорова и заведующая терапевтическим отделением Наталья Костюк. Сердечный ритм удалось восстановить только после третьего разряда дефибриллятора.

После стабилизации состояния пациентку перевели в реанимацию, где за её восстановлением наблюдал кардиолог Макарьевского межрайонного медицинского центра Александр Лисин.

Через неделю женщину направили в Нижегородский кардиоцентр, где ей был установлен кардиовертер-дефибриллятор.

Сейчас пациентка уже вернулась домой и чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что первая почечная трансплантация в Нижегородской области завершилась успешно.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

