Житель Городца вернул украденного картонного мальчика и извинился

История с похищением картонного мальчика в Городце получила логическое завершение. Молодой человек вернул манекен на прежнее место и публично принес извинения.
Глава Городецкого округа Александр Мудров в телеграм-канале опубликовал видео. На кадрах видно, как нарушитель возвращает украденную фигуру к пешеходному переходу. В ролике мужчина также обращается к жителям с извинениями за свой поступок.
"Хочется верить, что у этого парня в жизни более не случится ничего плохого, так как полученный сейчас опыт ярко демонстрирует, что можно легко перечеркнуть свое будущее одним глупым поступком. Хорошего всем дня и осознанных решений", — написал Александр Мудров.
Напомним, ранее в Городце местный житель на "Жигули" похитил картонного ребёнка, установленного у обочины дороги. Манекен размещался вблизи пешеходного перехода и служил для привлечения внимания водителей с целью повышения безопасности.
Личность молодого человека быстро установили, а пропажу нашли возле авто.
