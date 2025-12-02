Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Общество

Житель Городца вернул украденного картонного мальчика и извинился

02 декабря 2025 15:58 Общество
Житель Городца вернул украденного картонного мальчика и извинился

Фото: телеграм-канал Александра Мудрова

История с похищением картонного мальчика в Городце получила логическое завершение. Молодой человек вернул манекен на прежнее место и публично принес извинения.

Глава Городецкого округа Александр Мудров в телеграм-канале опубликовал видео. На кадрах видно, как нарушитель возвращает украденную фигуру к пешеходному переходу. В ролике мужчина также обращается к жителям с извинениями за свой поступок.

"Хочется верить, что у этого парня в жизни более не случится ничего плохого, так как полученный сейчас опыт ярко демонстрирует, что можно легко перечеркнуть свое будущее одним глупым поступком. Хорошего всем дня и осознанных решений", — написал Александр Мудров.

Напомним, ранее в Городце местный житель на "Жигули" похитил картонного ребёнка, установленного у обочины дороги. Манекен размещался вблизи пешеходного перехода и служил для привлечения внимания водителей с целью повышения безопасности.

Личность молодого человека быстро установили, а пропажу нашли возле авто.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял на контроль дело о жестоком обращении с детьми в детсаду в Городце.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

