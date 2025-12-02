Нижегородских учителей поощрят рублем за отличников ЕГЭ Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области 541 учитель получит денежное поощрение за то, что их ученики успешно сдали ЕГЭ по профильной математике и физике. Общая сумма выплат превысила 10,5 млн рублей.

Как рассказали в региональном министерстве образования и науки, каждый педагог получит по 5 тысяч рублей за каждого ученика, набравшего высокий балл. В этом году таким считается результат от 77 баллов по математике и от 76 — по физике.

Эта мера поддержки действует с 2024 года по инициативе губернатора Глеба Никитина. Согласно его указу, выплаты будут проводиться ежегодно. Поддержка педагогов реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

По итогам экзаменов в 2024/2025 учебном году в регионе зафиксировано 2106 высокобалльных результатов — 1617 по математике и 489 по физике.

Больше всего учителей, чьи ученики показали отличные результаты, работают в Автозаводском, Нижегородском и Советском районах Нижнего Новгорода, а также в Сарове, Дзержинске и Городецком округе.

Более 50 педагогов подготовили по десять и более учеников, сдавших экзамен на высокий балл. Особенно отличились преподаватели из лицея № 38, лицея № 40 и лицея-интерната "Центр одаренных детей" в Нижнем Новгороде.

Выплаты уже начали поступать и планируется, что все деньги дойдут до учителей до 15 декабря 2025 года.

