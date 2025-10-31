Минград выставил на торги площадку под КРТ в районе улицы Панина Общество

Фото: минград Нижегородской области

Власти Нижегородской области запустили процедуру торгов на право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте регионального министерства градостроительной деятельности и развития агломераций.

Речь идёт о жилой застройке в границах улиц Бориса Панина, Полтавской, Республиканской, Ижорской и Высоковского проезда. Площадь участка, отведённого под проект, составляет 3,34 гектара.

Начальная стоимость лота определена в размере 11,73 миллиона рублей.

Заявочная кампания стартует 1 ноября и завершится 30 ноября 2025 года. Электронный аукцион по определению победителя состоится 5 декабря.

Ранее стало известно, что подписано постановление о комплексном развитии территории в Советском районе Нижнего Новгорода на улице Бориса Панина. Проект необходимо реализовать в течение семи лет с момента подписания соответствующего соглашения с инвестором.

На данном участке запланировано строительство девяти домов переменной этажностью от 5 до 18 этажей, трех подземных паркингов, детского сада и поликлиники.