Что известно о задержании первого заммэра Нижнего Новгорода Егорова Происшествия

Обыски прошли в городской администрации и дома у вице-мэра Сергея Егорова. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.

Чиновника задержали сегодня, 2 декабря. Он подозревается в превышении должностных полномочий.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее в нижегородской мэрии сказали, оказывают необходимое содействие правоохранителям.

Кстати, Егоров стал первым замом мэра после увольнения Ильи Штокмана в августе 2025 года. Штокман находится в СИЗО по делу о многомиллионной взятке. Его этапировали в Москву.