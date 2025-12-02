Что известно о задержании первого заммэра Нижнего Новгорода Егорова

Обыски прошли в городской администрации и дома у вице-мэра Сергея Егорова. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.
Чиновника задержали сегодня, 2 декабря. Он подозревается в превышении должностных полномочий.
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и изберут меру пресечения.
Ранее в нижегородской мэрии сказали, оказывают необходимое содействие правоохранителям.
Кстати, Егоров стал первым замом мэра после увольнения Ильи Штокмана в августе 2025 года. Штокман находится в СИЗО по делу о многомиллионной взятке. Его этапировали в Москву.
