Задержан нижегородский вице-мэр Сергей Егоров

Вечером 2 декабря стало известно о задержании первого заммэра Сергея Егорова. Произошедшее прокомментировали в городской администрации.
Там сказали, что мэрия оказывает содействие правоохранителям, "которые обладают всей информацией по сложившейся ситуации".
Каких-либо комментариев по задержанию Егорова, тем временем, не поступало.
Напомним, что Егорова назначили вице-мэром в августе 2025 года, сразу после увольнения Ильи Штокмана. Сейчас Штокман находится под следствием - он обвиняется в получении многомиллионной взятки. Как ранее выяснила редакция НИА "Нижний Новгород", экс-чиновника этапируют в Москву.
Накануне стало известно об аресте замдиректора ГКУ НО "Центр медицинской инспекции".
