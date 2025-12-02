Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
02 декабря 2025 22:02Задержан нижегородский вице-мэр Сергей Егоров
02 декабря 2025 21:45Мэр Щелоков рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на М-12 под Арзамасом
02 декабря 2025 21:37ДТП с автобусами на М-12 под Арзамасом обернулось доследственной проверкой
02 декабря 2025 21:32ДТП с 17 пострадавшими на М-12 под Арзамасом заинтересовало прокуратуру
02 декабря 2025 21:1714 человек госпитализировали после ДТП на М-12 в Арзамасском округе
02 декабря 2025 19:26Нижегородка получила 8 лет колонии за попытку убить родную мать
02 декабря 2025 17:54ФСБ накрыла две нарколаборатории в закрытом Сарове
02 декабря 2025 15:08Страшные подробности ДТП под Кстовом: погиб мужчина
02 декабря 2025 14:12Легковушка влетела в остановку после ДТП в Кстовском районе
02 декабря 2025 13:33Мошенники выдают себя за главу нижегородской Госжилинспекции
Происшествия

Задержан нижегородский вице-мэр Сергей Егоров

02 декабря 2025 22:02 Происшествия
Задержан нижегородский вице-мэр Сергей Егоров

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Вечером 2 декабря стало известно о задержании первого заммэра Сергея Егорова. Произошедшее прокомментировали в городской администрации. 

Там сказали, что мэрия оказывает содействие правоохранителям, "которые обладают всей информацией по сложившейся ситуации". 

Каких-либо комментариев по задержанию Егорова, тем временем, не поступало. 

Напомним, что Егорова назначили вице-мэром в августе 2025 года, сразу после увольнения Ильи Штокмана. Сейчас Штокман находится под следствием - он обвиняется в получении многомиллионной взятки. Как ранее выяснила редакция НИА "Нижний Новгород", экс-чиновника этапируют в Москву. 

Накануне стало известно об аресте замдиректора ГКУ НО "Центр медицинской инспекции". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Уголовное дело чиновники
Поделиться:
Новости по теме
24 ноября 2025 09:49Суд продлил арест нижегородскому бизнесмену Дзепе до 13 февраля
24 ноября 2025 06:53Суд снова отправил нижегородского экс-чиновника Бортникова в СИЗО
05 августа 2025 14:09Нижегородский суд арестовал депутата Артема Сафиуллина до 25 сентября
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных