Задержан нижегородский вице-мэр Сергей Егоров Происшествия

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Вечером 2 декабря стало известно о задержании первого заммэра Сергея Егорова. Произошедшее прокомментировали в городской администрации.

Там сказали, что мэрия оказывает содействие правоохранителям, "которые обладают всей информацией по сложившейся ситуации".

Каких-либо комментариев по задержанию Егорова, тем временем, не поступало.

Напомним, что Егорова назначили вице-мэром в августе 2025 года, сразу после увольнения Ильи Штокмана. Сейчас Штокман находится под следствием - он обвиняется в получении многомиллионной взятки. Как ранее выяснила редакция НИА "Нижний Новгород", экс-чиновника этапируют в Москву.

Накануне стало известно об аресте замдиректора ГКУ НО "Центр медицинской инспекции".