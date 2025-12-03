Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Происшествия

Еще одно уголовное дело завели после ДТП с автобусами под Арзамасом

03 декабря 2025 11:26 Происшествия
Еще одно уголовное дело завели после ДТП с автобусами под Арзамасом

СУ СК России по Нижегородской области начал расследование после массовой аварии на трассе М-12 в Арзамасском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет по Нижегородской области начал расследование после серьёзной аварии на трассе М-12 в Арзамасском округе.

Напомним, ДТП произошло вечером 2 декабря. Под Арзамасом столкнулись несколько транспортных средств, включая фуры и пассажирские автобусы. В результате аварии пострадали 14 человек, находившихся в автобусах. Все пострадавшие были доставлены в арзамасскую ЦРБ.

По факту травмирования пассажиров двух автобусов возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее уже было инициировано уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение вреда здоровью. Его завели в МВД.

Арзамас ДТП Уголовное дело
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных