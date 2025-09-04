"Молочная кухня" начнет продавать творожный сыр с начинкой Общество

Фото: Александр Воложанин

Ассортимент нижегородской "Молочной кухни" в следующем году пополнится новым продуктом. Как ИА "Время Н" сообщила заместитель директора учреждения по коммерческой части Екатерина Ковенкова, на прилавках появится творожный сыр с начинкой.

Разработкой новинки занимались технологи предприятия. Новый творожный сыр станет логичным дополнением к уже существующей линейке, в которую входят несколько разновидностей сыров.

По словам Ковенковой, наибольшим спросом у покупателей традиционно пользуются творог и кефир. Тем не менее, нижегородцы также активно приобретают йогурты, настой шиповника и сыр.

"Вся линейка пользуется спросом: мы ежедневно привозим свежую продукцию, и срок годности ее очень короткий", — подчеркнула Ковенкова.

Напомним, сейчас в ассортименте "Молочной кухни" есть несколько видов сыров. Особой популярностью у нижегородцев пользуется полутвёрдый сыр "Качотта" из фермерского молока.

Ранее сообщалось, что в "Молочной кухне" начали продавать пельмени и сырники ручной работы.