Двухэтажный "Буревестник" вернулся на маршрут Нижний Новгород — Москва

Фото:
Первый модернизированный поезд "Буревестник" отправился в свой дебютный рейс из Москвы в Нижний Новгород утром 3 декабря.
Двухэтажный состав способен развивать скорость до 160 км/ч, а время в пути составляет порядка четырёх часов.
Поезд оборудован вагонами улучшенной планировки. В них предусмотрены отдельные купе с полноценным спальным местом и индивидуальным монитором.
Для комфорта пассажиров в составах установлены системы климат-контроля и видеонаблюдения, мультимедийное оборудование, а также экологически безопасные туалетные модули.
Каждое место оснащено индивидуальной розеткой, USB- и Type-C-разъёмами для зарядки мобильных устройств.
Напомним, что перед первым рейсом новый поезд успешно прошел финальную обкатку.
Ранее сообщалось, что стоимость билетов на обновлённый "Буревестник" стартует от 2 096 рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+