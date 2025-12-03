Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Общество

Двухэтажный "Буревестник" вернулся на маршрут Нижний Новгород — Москва

03 декабря 2025 15:10 Общество
Двухэтажный Буревестник вернулся на маршрут Нижний Новгород — Москва

Фото: пресс-служба ГЖД

Первый модернизированный поезд "Буревестник" отправился в свой дебютный рейс из Москвы в Нижний Новгород утром 3 декабря.

Двухэтажный состав способен развивать скорость до 160 км/ч, а время в пути составляет порядка четырёх часов.

Поезд оборудован вагонами улучшенной планировки. В них предусмотрены отдельные купе с полноценным спальным местом и индивидуальным монитором.

Для комфорта пассажиров в составах установлены системы климат-контроля и видеонаблюдения, мультимедийное оборудование, а также экологически безопасные туалетные модули.

Каждое место оснащено индивидуальной розеткой, USB- и Type-C-разъёмами для зарядки мобильных устройств.

Напомним, что перед первым рейсом новый поезд успешно прошел финальную обкатку.

Ранее сообщалось, что стоимость билетов на обновлённый "Буревестник" стартует от 2 096 рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

