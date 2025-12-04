Нижегородская прокуратура добилась ускоренного изъятия активов Дзепы Общество

Прокуратура Нижегородской области настояла на немедленной реализации судебного решения об изъятии имущества арестованного предпринимателя Дмитрия Дзепы в пользу государства. Об этом сообщает "Коммерсантъ-Приволжье".

Соответствующее заявление подал прокурор региона Андрей Травкин.

Речь идет о решении Нижегородского районного суда, по которому в доход государства должно быть обращено имущество и денежные средства предпринимателя на сумму около 800 миллионов рублей.

Несмотря на то, что это постановление было обжаловано в областном суде и пока не вступило в законную силу, прокуратура настаивает на его исполнении уже сейчас.

По имеющимся данным, активы могут быть переданы в распоряжение Росимущества, несмотря на параллельно идущую процедуру банкротства Дзепы в арбитражном суде.

Если имущество будет окончательно изъято в пользу государства, проведение конкурсных торгов в рамках банкротства может утратить смысл. В этом случае распоряжаться недвижимостью и другими активами будет непосредственно Росимущество, без участия конкурсного управляющего.

Ситуация находится на контроле прокуратуры региона.

Напомним, что арест Дмитрию Дзепе продлили до 13 февраля 2026 года.