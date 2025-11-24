Суд снова отправил нижегородского экс-чиновника Бортникова в СИЗО

Бывший и.о. управделами областного правительства Юрий Бортников вновь оказался в СИЗО. По решению Московского райсуда он пробудет там до 9 декабря в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств.

Напомним, что до 5 августа августа Бортников находился под стражей. Потом суд перевел его под домашний арест. Вскоре следователь ходатайствовал о возвращении экс-чиновника в СИЗО, поскольку, по его информации, фигурант нарушал условия домашнего ареста. Якобы самовольно покидал жилище, общался с родственниками по телефону и т.д.

По данным "Ъ-Приволжье", Бортников отрицает факты нарушений. Защита собирается обжаловать решение об аресте.

Ранее сообщалось, что суд оставил под стражей экс-ректора НГАТУ Игоря Воротникова до 13 декабря.

Также напомним, что политтехнолог Михаил Халуга встретит Новый год в СИЗО.