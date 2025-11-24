Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Происшествия

Суд снова отправил нижегородского экс-чиновника Бортникова в СИЗО

24 ноября 2025 06:53 Происшествия
Суд снова отправил нижегородского экс-чиновника Бортникова в СИЗО

Фото: Московский райсуд

Бывший и.о. управделами областного правительства Юрий Бортников вновь оказался в СИЗО. По решению Московского райсуда он пробудет там до 9 декабря в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств. 

Напомним, что до 5 августа августа Бортников находился под стражей. Потом суд перевел его под домашний арест. Вскоре следователь ходатайствовал о возвращении экс-чиновника в СИЗО, поскольку, по его информации, фигурант нарушал условия домашнего ареста. Якобы самовольно покидал жилище, общался с родственниками по телефону и т.д. 

По данным "Ъ-Приволжье", Бортников отрицает факты нарушений. Защита собирается обжаловать решение об аресте. 

Ранее сообщалось, что суд оставил под стражей экс-ректора НГАТУ Игоря Воротникова до 13 декабря. 

Также напомним, что политтехнолог Михаил Халуга встретит Новый год в СИЗО. 

Арест Суд Хищение
