Суд снова отправил нижегородского экс-чиновника Бортникова в СИЗО

Фото:
Бывший и.о. управделами областного правительства Юрий Бортников вновь оказался в СИЗО. По решению Московского райсуда он пробудет там до 9 декабря в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств.
Напомним, что до 5 августа августа Бортников находился под стражей. Потом суд перевел его под домашний арест. Вскоре следователь ходатайствовал о возвращении экс-чиновника в СИЗО, поскольку, по его информации, фигурант нарушал условия домашнего ареста. Якобы самовольно покидал жилище, общался с родственниками по телефону и т.д.
По данным "Ъ-Приволжье", Бортников отрицает факты нарушений. Защита собирается обжаловать решение об аресте.
Ранее сообщалось, что суд оставил под стражей экс-ректора НГАТУ Игоря Воротникова до 13 декабря.
Также напомним, что политтехнолог Михаил Халуга встретит Новый год в СИЗО.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+