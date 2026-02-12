Михаил Пучков рассказал, какие изменения ждут нижегородских абитуриентов в 2026 году Общество

Фото: Кира Мишина

В процедуре проведения ЕГЭ в 2026 году нововведений не планируется, но при этом изменится порядок подачи документов в вузы. Об этом в программе "Герои Волги" (16+) сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

По его словам, речь идет как о механизмах приема заявлений, так и перечне вступительных испытаний на гуманитарные направления. В частности, теперь абитуриенты не смогут направлять документы через платформы самих учебных заведений.

"Остаются три, которые уже знакомы: это единый портал — через "Госуслуги", можно лично приехать в приемную комиссию вуза и либо отправить документы по почте", — сказал он.

Кроме того, Министерство науки и высшего образования России скорректировало список обязательных экзаменов для поступления на гуманитарные направления.

"Например, на популярные направления "Реклама и связи с общественностью", "Конфликтология" сдача истории станет обязательной. В этом году переходный период — можно выбрать или историю, или обществознание. А со следующего обязательный предмет — история", — пояснил он.

