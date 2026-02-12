Михаил Пучков рассказал, какие изменения ждут нижегородских абитуриентов в 2026 году

Фото:
В процедуре проведения ЕГЭ в 2026 году нововведений не планируется, но при этом изменится порядок подачи документов в вузы. Об этом в программе "Герои Волги" (16+) сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
По его словам, речь идет как о механизмах приема заявлений, так и перечне вступительных испытаний на гуманитарные направления. В частности, теперь абитуриенты не смогут направлять документы через платформы самих учебных заведений.
"Остаются три, которые уже знакомы: это единый портал — через "Госуслуги", можно лично приехать в приемную комиссию вуза и либо отправить документы по почте", — сказал он.
Кроме того, Министерство науки и высшего образования России скорректировало список обязательных экзаменов для поступления на гуманитарные направления.
"Например, на популярные направления "Реклама и связи с общественностью", "Конфликтология" сдача истории станет обязательной. В этом году переходный период — можно выбрать или историю, или обществознание. А со следующего обязательный предмет — история", — пояснил он.
Ранее НИА "Нижний Новгород" подробно рассказало, какие новшества ожидают нижегородских абитуриентов в 2026 году. Также сообщалось, что в нижегородские вузы смогут поступить почти 9 тысяч человек.
