Общество

Проезд в автобусе №303 "Нижний Новгород — Бор" подорожает с 8 декабря

03 декабря 2025 15:40 Общество
Проезд в автобусе №303 Нижний Новгород — Бор подорожает с 8 декабря

Стоимость проезда на автобусе №303 "Нижний Новгород — Бор" вырастет до 100 рублей с 8 декабря. Соответствующие объявления появились в автобусах данного маршрута. 

Как выяснила редакция НИА "Нижний Новгород" в региональном минтрансе, перевозчик, который обслуживает 303-й маршрут, работает по нерегулируемым тарифам. Это значит, что он вправе устанавливать такую стоимость, какую захочет. 

При этом повышение не коснется пассажиров-льготников, уточнили в профильном ведомстве. 

Напомним, что с 1 ноября проезд подорожал в нижегородском метро. Также в наземном транспорте Нижнего Новгорода проезд стал стоить одинаково - 40 рублей, хотя раньше при оплате картой было 35 рублей. С января 2026 года оплачивать проезд можно будет только безналом.

