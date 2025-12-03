Проезд в автобусе №303 "Нижний Новгород — Бор" подорожает с 8 декабря Общество

Стоимость проезда на автобусе №303 "Нижний Новгород — Бор" вырастет до 100 рублей с 8 декабря. Соответствующие объявления появились в автобусах данного маршрута.

Как выяснила редакция НИА "Нижний Новгород" в региональном минтрансе, перевозчик, который обслуживает 303-й маршрут, работает по нерегулируемым тарифам. Это значит, что он вправе устанавливать такую стоимость, какую захочет.

При этом повышение не коснется пассажиров-льготников, уточнили в профильном ведомстве.

Напомним, что с 1 ноября проезд подорожал в нижегородском метро. Также в наземном транспорте Нижнего Новгорода проезд стал стоить одинаково - 40 рублей, хотя раньше при оплате картой было 35 рублей. С января 2026 года оплачивать проезд можно будет только безналом.