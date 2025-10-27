Строительство ФОКа началось на Родионова в Нижнем Новгороде Спорт

На улице Родионова в Нижнем Новгороде стартовало строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Работы ведутся в рамках концессионного соглашения, сообщили в министерстве спорта Нижегородской области, отвечая на вопросы горожан в соцсети "ВКонтакте".

Поводом для обсуждения стало обращение местного жителя Антона Ф., который пожаловался на отсутствие спортивных объектов в Верхних Печерах. По его словам, детям негде заниматься спортом. В ведомстве признали, что проблема актуальна, и добавили, что рассматривают возможность строительства спортивных площадок в этом и близлежащих микрорайонах.

"Ключевая задача сейчас - строительство ФОКа на улице Родионова. В рамках реализации концессионного соглашения, концессионер уже приступил к строительству", — отметили в министерстве.

История этого проекта тянется с 2014 года. Тогда строительство только началось, но из-за разных проблем сроки постоянно сдвигались. В 2021 году застройщика признали банкротом, а готовность объекта на тот момент составляла всего 7%.

Теперь стройку возобновили. Новый ФОК появится недалеко от торгового центра "Фантастика", рядом с домом №187. Здание будет состоять из двух частей: в одной разместится универсальный спортзал с трибунами, а в другой — крытый каток с искусственным льдом.

Общая площадь комплекса — около 7 тысяч квадратных метров. Разрешение на строительство выдали в сентябре. По оценке экспертов, стоимость проекта составит 1,3 миллиарда рублей. Деньги поступят из федерального и регионального бюджетов, а также от инвестора.