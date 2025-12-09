Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Общество

Почти 189 млн рублей выделили на капремонт нижегородской школы №93

09 декабря 2025 11:11 Общество
Почти 189 млн рублей выделили на капремонт нижегородской школы №93

Фото: Александр Воложанин

Почти 189 млн рублей выделили на капремонт школы №93 на улице Мечникова, 74 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок. 

Заказчиком выступает МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода". Ремонтные работы пройдут в рамках федерального проекта "Все лучшее детям", входящего в нацпроект "Молодежь и дети". Финансирование будет обеспечено за счёт бюджета города с привлечением субсидий из федерального и регионального бюджетов на 2026-2027 годы.

Согласно документации, подрядчику предстоит начать подготовку и закупку материалов до 1 марта 2026 года. Основной этап работ продлится с 1 марта 2026 года по 1 декабря 2027 года.

Здание школы было построено в 1939 году. Оно имеет четыре надземных этажа, кирпичные несущие стены без теплоизоляции и деревянные перекрытия. Крыша — чердачная, вальмовая, на деревянной стропильной системе. Все окна — деревянные, с нарушением нормативов открывания. В здании также размещены встроенные помещения столовой. К основному корпусу примыкает пристрой более позднего периода.

Ранее сообщалось, что на этой же улице планируется строительство нового корпуса школы №93 на 400 мест. Проект реализуется в рамках комплексного развития территории, ограниченной улицами Лобачевского, Коммуны, Мирошникова и Циолковского в Сормовском районе. Разработкой плана занимается компания "СЗ ННДК".

Добавим, что за два года комплексный капитальный ремонт проведут в четырех школах Нижнего Новгорода. 

капремонт Нацпроект Школы
