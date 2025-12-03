Щит "Владимир" преодолел 1250 метров под центром Нижнего Новгорода

Тоннелепроходческий щит "Владимир", задействованный в строительстве нижегородского метро, продолжает прокладывать путь под исторической частью города — от станции "Сенная" в сторону площади Свободы.
Как сообщает телеграм-канал "МетроНН", с момента последнего отчета щит продвинулся еще на 250 метров, доведя общую пройденную дистанцию до 1250 метров.
В настоящее время ведутся работы по подготовке демонтажной камеры, куда в скором времени должен выйти щит. В котловане будущей станции рабочие заливают специальное бетонное основание, которое станет частью платформенного комплекса.
Ранее стало известно о продлении контрактов на строительство метро в Нижнем Новгороде. Завершение строительства линий метро до станций "Сенная" и "Площадь Свободы" перенесли на 2027 год.
Кроме того, были опубликованы проекты расположения входов на станцию метро "Площадь Свободы".
