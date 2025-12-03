Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

Щит "Владимир" преодолел 1250 метров под центром Нижнего Новгорода

03 декабря 2025 10:27 Общество
Щит Владимир преодолел 1250 метров под центром Нижнего Новгорода

Тоннелепроходческий щит "Владимир", задействованный в строительстве нижегородского метро, продолжает прокладывать путь под исторической частью города — от станции "Сенная" в сторону площади Свободы.

Как сообщает телеграм-канал "МетроНН", с момента последнего отчета щит продвинулся еще на 250 метров, доведя общую пройденную дистанцию до 1250 метров.

В настоящее время ведутся работы по подготовке демонтажной камеры, куда в скором времени должен выйти щит. В котловане будущей станции рабочие заливают специальное бетонное основание, которое станет частью платформенного комплекса.

Ранее стало известно о продлении контрактов на строительство метро в Нижнем Новгороде. Завершение строительства линий метро до станций "Сенная" и "Площадь Свободы" перенесли на 2027 год. 

Кроме того, были опубликованы проекты расположения входов на станцию метро "Площадь Свободы".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
