Платные парковки могут появиться в Городце Общество

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Администрация Городецкого муниципального округа рассматривает возможность создания платных парковочных пространств. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил замглавы администрации Евгений Маслов.

По его словам, в настоящее время в Городце платные парковки отсутствуют, а действующая схема организации дорожного движения не предусматривает взимания платы за стоянку транспорта.

Он добавил, что в ближайшей перспективе планируется проработка проектов по созданию платной парковочной инфраструктуры. Однако конкретных сроков и деталей реализации не озвучено.

Ранее сообщалось, что платные парковки могут принести региону более 260 млн рублей за три года. Такие данные содержатся в проекте областного бюджета на 2026 год. Также стало известно, что нижегородские власти планируют создать единую систему, объединяющую все парковки столицы Приволжья с общей информационной платформой.